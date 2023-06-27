В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США 70-летний миллиардер разбился на гоночной трассе в свой день рождения

Владимир Рубанов
04:07 27.06.2023
В ходе заезда на трассе Aspen Motorsports Park он врезался в барьер безопасности.
В США 70-летний миллиардер разбился на гоночной трассе в свой день рождения
© Фото: aspenmotorsports.com
Читайте нас на:

Американский бизнесмен Джеймс Краун, член семьи миллиардеров Краун, погиб в результате в автокатастрофы в парке Aspen Motorsports в Вуди-Крик, Колорадо. В ходе заезда он врезался в барьер безопасности.

Авария произошла в воскресенье, 25 июня. В этот день Крауну исполнилось 70 лет, сообщает The Aspen Times. На веб-сайте клуба говорится, что он предлагает трассу для гоночных автомобилей, а также трассу для картинга.

Официальная причина смерти устанавливается после вскрытия, хотя очевидны множественные травмы тупым предметом, говорится в сообщении коронера. Авария со смертельным исходом была признана несчастным случаем.

Краун был председателем и главным исполнительным директором семейной Henry Crown and Company, которая инвестирует в ценные бумаги, недвижимость и операционные компании. На момент своей кончины Краун занимал должности ведущего директора General Dynamics Corp., директора JPMorgan Chase, попечителя Аспенского института, Музея науки и промышленности, Гражданского комитета и Чикагского университета.

По оценкам Forbes, состояние семьи Краун оценивалось в $10,2 млрд.

Ранее в Атлантическом океане потерпел крушение батискаф «Титан» компании OceanGate. На его борту было пять человек, в том числе основатель компании и владелец судна Стоктон Раш, британский бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле и глава одной из богатейших семей Пакистана, миллиардер Шахзада Давуд с наследником девятнадцатилетним сыном.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:27 В стране и мире
Видео
Путин провел совещание в Кремле с руководителями силовых ведомств
22:18 Армия
Видео
Путин предложил бойцам «Вагнера» заключить контракт с МО РФ или вернуться к своим семьям
21:15 В стране и мире
В Кремле анонсировали ряд важных заявлений Путина
20:23 В стране и мире
Видео
Кролики в безопасности: кадры спасения животных из зоопарка в Ростове-на-Дону
19:17 В стране и мире
Аэропорт в Минводах перестал принимать самолеты из-за дефекта взлетно-посадочной полосы
Популярное
Видео
Костомаров опубликовал первое видео после протезирования
Видео
В Египте обрушился 13-этажный дом
Видео
В Архангельске пассажир выпрыгнул из автобуса на полном ходу
Видео
Опубликованы кадры ухода бойцов ЧВК «Вагнер» из Ростова-на-Дону
Песков назвал гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, слово президента России
Песков сообщил о прекращении уголовного дела против Пригожина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.