В США 70-летний миллиардер разбился на гоночной трассе в свой день рождения

В ходе заезда на трассе Aspen Motorsports Park он врезался в барьер безопасности.

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Американский бизнесмен Джеймс Краун, член семьи миллиардеров Краун, погиб в результате в автокатастрофы в парке Aspen Motorsports в Вуди-Крик, Колорадо. В ходе заезда он врезался в барьер безопасности.

Авария произошла в воскресенье, 25 июня. В этот день Крауну исполнилось 70 лет, сообщает The Aspen Times. На веб-сайте клуба говорится, что он предлагает трассу для гоночных автомобилей, а также трассу для картинга.

Официальная причина смерти устанавливается после вскрытия, хотя очевидны множественные травмы тупым предметом, говорится в сообщении коронера. Авария со смертельным исходом была признана несчастным случаем.

Краун был председателем и главным исполнительным директором семейной Henry Crown and Company, которая инвестирует в ценные бумаги, недвижимость и операционные компании. На момент своей кончины Краун занимал должности ведущего директора General Dynamics Corp., директора JPMorgan Chase, попечителя Аспенского института, Музея науки и промышленности, Гражданского комитета и Чикагского университета.

По оценкам Forbes, состояние семьи Краун оценивалось в $10,2 млрд.

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