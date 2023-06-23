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Знали с самого начала: как умалчивание военных о взрыве батискафа стало ударом для жителей США

Анастасия Бобылева
22:18 23.06.2023
По последним данным, пропавший в районе крушения «Титаника» батискаф взорвался мгновенно, все пассажиры погибли, эту информацию подтвердила береговая охрана США.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Petty Officer 1st Class Amber US Globallookpress
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Батискаф расплющило за доли секунды, пассажиры погибли мгновенно. Эти слова, сказанные на телеканале CNN, поставили точку в деле о пропавшем «Титане». Несколько дней береговые службы и специалисты нескольких стран прочесывали Атлантику, пытаясь найти исчезнувший аппарат. И вот наконец поиски закончились.

Американские военные почти наверняка знали о гибели «Титана» все пять дней поисков. Эта новость стала еще одним ударом для всех, кто до последнего надеялся на спасение экипажа пропавшего батискафа.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя ВМС США сообщила, что подводный взрыв в районе погружения батискафа зафиксировала секретная система гидроакустической разведки. И вскоре после этого с «Титаном» пропала связь.   

На поиски береговая охрана США бросила 10 судов, задействовали несколько подводных лодок, привлекли на помощь морских спасателей из Канады и все 5 дней активно вели воздушную разведку акватории и исследовали дно подводным дронами. В Нью-Йорке диспетчеры просили помощи у пилотов гражданской авиации, которые пролетали над зоной поисков.

Накануне спасатели обнаружили части корпуса батискафа. Основная версия - экипаж «Титана» стал жертвой имплозии (от англ. implosion - прим. ред.). Выражаясь простым языком, это взрыв, направленный внутрь.

Такое могло произойти из-за разгерметизации корпуса. Давление в кабине резко упало, а именно оно позволяло металлическому корпусу сопротивляться тяжести четырехкилометровой толще воды. В доли секунды подводный аппарат смяло, как банку из-под газировки.

Экипаж батискафа состоял из пяти человек. Управлял им лично основатель компании OceanGate. С ним ко дну океана спустились  британский бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле  и глава одной из богатейших семей Пакистана, миллиардер Шахзада Давуд с наследником - девятнадцатилетним сыном. Их компания обеспечивала работой тысячи жителей Пакистана, многие из них оплакивают кормильцев. 

«Его смерть - большая потеря для народа Пакистана. Нам очень грустно. У них много предприятий, которые обеспечивают работой несколько тысяч человек. Этот несчастный случай потряс всю страну», - рассказывает местный житель Раджа Имран.

Ранее британский миллионер Крис Браун рассказал, что купил билет на батискаф, но после осмотра судна потребовал вернуть деньги. Его насторожило то, что «для балласта использовались старые строительные леса, а управление было основано на контроллерах для компьютерных игр». Правда, стоит отметить, что геймпады, изначально созданные для игровых приставок, давно и успешно применяют в том числе и для управления атомными подводными лодками США. Эксперты считают, что проблема аппарата «Титан» совсем в другом.

«Я могу судить  по тому, что с ним случилось. Это не профессиональный глубоководный аппарат. Он посторен непрофессионально. Когда он терпит бедствие, он должен иметь средства оповещения. Гидроакустические маяки, пингеры и так далее. Он должен быть оборудован этим, чтобы люди знали, где он находится. Ничего этого нет», - объяснил океанолог Анатолий Сагалевич.

На месте катастрофы продолжают работать беспилотные подводные аппараты. Тела погибших так и не нашли.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Дмитрия Антипова.

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