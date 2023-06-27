Летчики-истребители Балтфлота отработают навыки боевой работы в ходе учений под Калининградом

Летчики и техники отработают подготовку самолетов к вылету, выход из-под удара условного противника и перебазирование на оперативные аэродромы.

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В Калининградской области начались плановые летно-тактические учения, в которых принимают участие более 100 военнослужащих и задействованы свыше 10 истребителей Су-27 истребительного авиаполка соединения морской авиации Балтфлота.

Экипажи Су-27 выполнят задачи по перехвату самолетов-нарушителей Государственной границы, а также произведут стрельбы из бортового вооружения по крылатым ракетам и самолетам условного противника. Основная цель учений - проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач по предназначению, а также практическая отработка новых тактических приемов и способов действий с полным использованием боевых возможностей авиационной техники. Плановые учения продлятся до конца текущей недели.

Ранее сообщалось о перехвате истребителями Су-27 трех воздушный целей над Черным морем. Внимание истребителей привлекли самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и пара многоцелевых «Тайфунов» ВВС Великобритании. Нарушения Государственной границы допущено не было.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.