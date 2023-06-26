Су-27 перехватили над Черным морем самолет RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Британии

В МО РФ отметили, что при приближении истребителей ВС РФ иностранные военные самолеты выполнили разворот от Государственной границы Российской Федерации.

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Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе Российской Федерации три воздушные цели. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения границы России в воздух была поднята пара Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипажи истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» Военно-воздушных сил Великобритании.

При приближении истребителей ВС РФ иностранные военные самолеты выполнили разворот от Государственной границы Российской Федерации, при этом нарушения российской границы не допущено, отметили в Минобороны России.

В конце мая российский истребитель Су-27 предотвратил нарушение границ двумя американскими бомбардировщиками В-1В. Две цели были обнаружены над акваторией Балтийского моря.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.