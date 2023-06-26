«Они выкинули оружие и начали выползать»: бойцы ВДВ рассказали о захвате позиций боевиков в Кременском лесу

Бойцы забросали гранатами наблюдательный пункт и с ходу ворвались в окопы неприятеля.

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Бойцы штурмовой группы Воздушно-десантных войск рассказали о там, как захватили опорные пункты украинских боевиков в Кременском лесу на Краснолиманском направлении.

Штурмовики ВДВ атаковали позиции укронацистов с нескольких направлений после массированного удара по противнику ствольной и реактивной артиллерией. Бойцы забросали гранатами наблюдательный пункт и с ходу ворвались в окопы неприятеля.

Десантники стремительно продвинулись вдоль укрепления, уничтожая противника из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами. Боевики пытались укрыться в «лисьих норах» или убежать.

«В начале отработала наша артиллерия - летело все, что можно, разного калибра. Саперы расчистили путь до позиций противника. Дальше уже пошел штурм, пошла работа. Они выкинули все оружие - там были и РПГ, и АК-74 - и ползком начали выползать», - рассказал командир штурмовой группы.

Многие украинские солдаты побросали оружие и сдались в плен. Оказавшие сопротивление националисты были ликвидированы. На телах боевиков нашли нацистскую символику, рассказал командир штурмовой группы.

После того как два опорника были взяты российскими десантниками, командир сообщил им полученные с квадрокоптера данные о том, что в их сторону движется группа из шести человек.

«Приготовились, встретили их. Пятерых положили в стрелковом бою, один сдался в плен», - рассказал командир штурмовой группы.

Ранее Минобороны России показало работу снайперов в ходе боя за овладение опорным пунктом. Они скрытно уничтожают особо важные цели, живую силу противника, поддерживая наступление мотострелковых и танковых подразделений.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.