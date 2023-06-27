Пять человек погибли и семь пострадали в ДТП в Самарской области

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В результате крупного ДТП в Самарской области погибли пять и пострадали еще семь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону. Два автомобиля столкнулись на трассе в Большеглушицком районе.

По предварительным данным, авария произошла около 01.30 (00.30 по Москве) 27 июня на 109-м километре автодороги А-300. Как сообщается, на месте погибло пять человек. Семеро пострадавших с травмами доставлены в больницу на скорой помощи.

По данным полиции, сотрудники ГИБДД оградили место ДТП и оказали помощь пострадавшим. Госавтоинспекторы обеспечивают проезд автотранспорта на месте аварии.

Ровно год назад, 26 июня 2022-го, сообщалось о гибели пяти человек в дорожной аварии, которая произошла в населенном пункте Камышла Самарской области. Тогда автомобиль съехал в кювет, наехал на надворную постройку и загорелся.