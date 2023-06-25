СЦКК: удар в районе бизнес-центра в Донецке могли нанести из HIMARS

В результате обстрела в Киевском районе Донецка погиб 18-летний парень и еще два человека получили ранения.

© Фото: Sgt. John Schoebel Keystone Press Agency Globallookpress

Удар рядом с бизнес-центром «Акула» в Донецке, по предварительной информации, боевики нанесли из РСЗО HIMARS. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представительство СЦКК в ДНР.

«По предварительным данным, Киевский район бы обстрелян из установки HIMARS, по пострадавшим: один человек погиб, двое получили ранения. Данные по пострадавшим также ещё предварительные», - цитирует агентство СЦКК.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры с места обстрела Киевского района Донецка, где погиб 18-летний парень. В результате ударной волны сильно пострадал жилой многоквартирный дом: в окнах выбиты стекла и едва уцелели балконы. Во дворе дома воронка и повсюду осколки.