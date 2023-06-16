Путин не исключил, что ситуацию на Украине решили бы по-другому при иных властях в США

В Киеве и в западных столицах от мирного плана не только отказались, о чем было объявлено публично, отметил президент РФ.

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Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) не исключил, что, если бы в Соединенных Штатах была другая администрация, удалось бы пойти по мирному плану урегулирования.

Глава государства напомнил, что во время президентского срока Дональда Трампа Вашингтоном было введено много антироссийских санкций.

«Не исключаю, что, если бы была другая администрация, нам все-таки удалось бы пойти по мирному плану урегулирования», - сказал он.

Российский лидер отметил, что в Киеве и в западных странах от мирного плана не только отказались, но и объявили об этом публично.

В минувший вторник, 13 июня, Путин на встрече с военкорами в Кремле заметил, что в Соединенных Штатах много людей «со здоровой головой», которые не стремятся к началу третьей мировой.