Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» стартовала с космодрома Восточный

Планируется, что спутник «Метеор-М» № 2-3 отделится от разгонного блока спустя час после старта.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный. С ее помощью в космос запустят российский метеоспутник «Метеор-М» № 2-3 и еще 42 отечественных и зарубежных малых космических аппарата.

Пуск был осуществлен сегодня в 14:35 по московскому времени. Ранее сообщалось, что на Восточном собрана головная часть ракеты, включающая разгонный блок «Фрегат».

Вначале от разгонного блока отделится «Метеор-М», а затем постепенно 42 малых космических аппаратов. Продолжительность полета «Фрегата» составит около трех часов.

«Метеор-М» № 2-3 предназначен для решения задач гидрометеорологического обеспечения, мониторинга климата и окружающей среды, изучения природных ресурсов Земли.