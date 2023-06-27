Временного поверенного в делах Израиля в Москве вызвали в МИД России

Ронен Краус был вызван в МИД РФ в связи с высказываниями посла Израиля в Киеве Михаила Бродского.

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Временного поверенного в делах Израиля в Москве Ронена Крауса вызвали в Министерство иностранных дел РФ из-за высказываний израильского посла на Украине Михаила Бродского.

В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на слова Бродского, который оправдывал действия бывших пособников нацистов на Украине. В частности, он говорил, что Степан Бандера и Роман Шухевич для большинства украинцев являются героями, «которые боролись за независимость». В российском МИДе подчеркнули, что такие военные преступники, как Бандера и Шухевич, запятнали свои руки «в крови сотен тысяч невинных жертв, в том числе евреев».

Кроме того, в МИД РФ напомнили Краусу, что Москва и Иерусалим вместе проводили работу над тем, «чтобы дать достойный отпор попыткам переписывания истории», а также подчеркнули важность продолжения совместных усилий в данной сфере.

Ранее в российский МИД вызвали посла Австралии Грэма Михана. Дипломату выразили решительный протест в связи с расторжением договора аренды земельного участка для нового здания российского посольства.