В стране и мире Посла Австралии вызвали в российский МИД Ян Брацкий Послу выражен протест в связи с расторжением договора аренды земельного участка. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Посла Австралии Грэма Михана вызвали в Министерство иностранных дел России. Дипломату выражен решительный протест официальной Москвы в связи с расторжением договора аренды земельного участка для нового здания посольства РФ. «Рассматриваем это как откровенно политизированный и недружественный шаг, направленный на нанесение дополнительного ущерба двусторонним отношениям, которые стараниями официальной Канберры оказались на низшей точке за всю историю», - заявили на Смоленской площади. В заявлении внешнеполитического ведомства сказано, что Россия намерена задействовать все необходимые механизмы для защиты своих интересов, включая ответные шаги. Ранее экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что включение Австралии в НАТО, наряду с Японией и Израилем превратит альянс во всемирную организацию. Экспертное мнение и аналитика