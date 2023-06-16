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Посла Австралии вызвали в российский МИД

Ян Брацкий
19:22 16.06.2023
Послу выражен протест в связи с расторжением договора аренды земельного участка.
Посла Австралии вызвали в российский МИД
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Посла Австралии Грэма Михана вызвали в Министерство иностранных дел России. Дипломату выражен решительный протест официальной Москвы в связи с расторжением договора аренды земельного участка для нового здания посольства РФ.

«Рассматриваем это как откровенно политизированный и недружественный шаг, направленный на нанесение дополнительного ущерба двусторонним отношениям, которые стараниями официальной Канберры оказались на низшей точке за всю историю», - заявили на Смоленской площади.

В заявлении внешнеполитического ведомства сказано, что Россия намерена задействовать все необходимые механизмы для защиты своих интересов, включая ответные шаги.

Ранее экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что включение Австралии в НАТО, наряду с Японией и Израилем превратит альянс во всемирную организацию.

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