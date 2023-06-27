Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 500 млн долларов

США поставят Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot, а также БМП Bradley и БТР Stryker.

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Пентагон объявил о выделении киевскому режиму нового пакета военной помощи, размер которого составил 500 миллионов долларов.

В него вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Кроме того, Соединенные Штаты поставят Украине 30 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, 25 боевых бронированных машин Stryker, а также артиллерийские снаряды и запчасти для техники.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Совет ЕС по иностранным делам одобрит увеличение военной помощи Киеву на 3,5 млрд евро. Речь идет не о разовом выделении помощи, а о том, чтобы увеличить финансирование Европейского фонда мира, из которого выделяются средства на поставки оружия Украине.