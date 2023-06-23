Роспотребнадзор поручил регионам подготовиться к противочумным мероприятиям

Роспотребнадзор поручил регионам подготовиться к проведению противочумных мероприятий, которые будут направлены на профилактику ввоза и распространения инфекции в России.

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В Роспотребнадзоре порекомендовали регионам подготовиться к профилактике заболеваемости чумой. Об этом стало известно из опубликованного постановления.

В документе говорится, что руководители регионов должны подготовить медицинские организации и соответствующие органы исполнительной власти к проведению мероприятий, направленных на предотвращение завоза чумы в Россию, ее возникновения и распространения «с учетом эпидемических рисков.

Ранее в России открыли клещей, которые могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила. Как сообщили исследователи, три вида клещей, которые могут переносить особо опасные заболевания, больше всего распространены на территории Сибири и Монголии.

В России последний случай заболевания чумой был зафиксирован в 2017 году. В Роспотребнадзоре заверили, что держат под контролем ситуацию с природными очагами этой инфекции на граничащих с РФ территориями.