Глава Минобороны Кубы Альваро Лопес Мьера отметил, что РФ играет ведущую роль в борьбе с фашизмом.

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Стремление Соединенных Штатов Америки продолжить расширение НАТО к границам Российской Федерации привело к последствиям, которые заставили Россию начать специальную военную операцию. Такое заявление сделал министр обороны Кубы Альваро Лопес Мьера.

Глава ведомства также отметил, что в этом контексте РФ играет ведущую роль в борьбе с фашизмом. Он добавил, что Вашингтон и некоторые его союзники вторгались в суверенные государства для достижения политических изменений, отметив, что Запад вмешивается во внутренние дела стран, которые не подчиняются его интересам господства.

«История потребует ответственности от США за последствия их агрессивной военной доктрины за пределами границ НАТО, что грозит миру, безопасности и международной стабильности», - заключил Мьера.

Напомним, сегодня Министр обороны России Сергей Шойгу встретился со своим кубинским коллегой, генералом армейского корпуса Альваро Лопесом Мьерой. Глава МО РФ выразил уверенность, что состав делегации, которая приехала в Россию под началом Мьеры, свидетельствует о намерении обсудить широкий спектр вопросов в военной и военно-технической областях.