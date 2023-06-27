Лукашенко заявил, что в Белоруссии не строят лагеря для ЧВК «Вагнер»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике не ведется строительство лагерей для ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает Telegram-канал БелТА.
«Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят - я так понимаю, они смотрят отдельные территории, - мы их разместим», - сказал белорусский лидер.
Лукашенко отметил, что белорусская сторона предложила бойцам «Вагнера» разместиться в одной из заброшенных частей. По словам главы белорусского государства, представители ЧВК в настоящее время расположились в Луганске.
Ранее Лукашенко сообщил о приезде главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в страну. Глава республики также напомнил о своем обещании помочь бойцам «перекантоваться» в Белоруссии.
Между тем президент РФ Владимир Путин сегодня поручил главе российского оборонного ведомства Сергею Шойгу наградить военнослужащих за их заслуги в подавлении вооруженного мятежа.