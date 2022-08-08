В стране и мире В Сочи молния убила туриста Ян Брацкий Инцидент произошел на горном хребте Аибга, на высоте 2100 метров над уровнем моря. © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости Читайте нас на: Турист из Уфы погиб в Сочи после удара молнии. О трагедии сообщила пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю. «Днем 7 августа 2022 года мужчина находился в открытой местности на высоте 2100 метров над уровнем моря. Он спускался вниз и в районе горного хребта Аибга его поразила молния», - сообщается на сайте ведомства. Мужчина получил несовместимый с жизнью электрический разряд, уточнили в СК РФ. В настоящее время по факту гибели туриста проводится доследственная проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика