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Лукашенко: министр обороны РФ Шойгу немало сделал

Анна Назайкина
17:42 27.06.2023
Он напомнил, что министр обороны России не раз бывал в Белоруссии и Лукашенко вел с ним переговоры.
Лукашенко: министр обороны РФ Шойгу немало сделал
© Фото: MFA Russia, GlobalLookPress
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Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу немало сделал и занял свою нишу там, где он может что-то сделать, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Соответствующее заявление президент Белоруссии сделал после вручения погон высшему офицерскому составу во Дворце Независимости в Минске.
Белорусский президент напомнил, что Шойгу не раз бывал в Белоруссии и Лукашенко вел с ним очень серьезные переговоры.

«Генерал Хренин (глава МО Белоруссии. - Прим. ред.) с ним встречался не единожды, и мы спокойно поддерживали чем могли... и многое сделали. И в этом отношении Шойгу немало сделал», - сказал Лукашенко.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин дал поручение главе российского военного ведомства Сергею Шойгу наградить военнослужащих за их заслуги в подавлении мятежа, который произошел в минувшую субботу, 24 июня.

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