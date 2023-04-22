РБК: Банк России призвал коллекторов и банки скоординировать взыскание долгов с россиян

В ЦБ РФ заявили, что коллекторам и финансовым организациям следует предусмотреть единый подход к сбору или реструктуризации долгов общего для них клиента.

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Центральный банк Российской Федерации подготовил для банков, микрофинансовых организаций (МФО) и коллекторов рекомендации, которые будут направлены на процесс синхронизации взысканий долгов физлиц с обязательствами перед несколькими кредиторами. Об этом сообщил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Алексей Чирков.

«Регулятор заинтересован в том, чтобы участники рынка заключали медиативные межкредиторские соглашения», - передает его слова РБК.

Чирков добавил, что банки и коллекторы должны выработать единую методику по сбору или реструктуризации долгов общего для них клиента.

Ранее председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России продолжает работу для возвращения российских активов, которые были заморожены на счетах в европейских банках, есть переговорная позиция по этому вопросу. Она также отметила, что у России есть подушка безопасности в не подверженных санкциям активах.