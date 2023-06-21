Захарова заявила, что агрессия США может привести к столкновению ядерных держав

По мнению официального представителя МИД РФ, Запад одержим «антироссийской истерией» и не показывает готовности прислушаться к Москве.

© Видео: МИД РФ © Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Агрессивная политика Соединенных Штатов и других стран НАТО может привести к столкновению ядерных держав. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что на Западе не готовы воспринимать позицию России.

«Запад просто одержим антироссийской истерией и, наверное, поглощен тотальной гибридной войной против нашей страны, так вот он не проявляет готовности адекватно воспринимать нашу позицию», - заявила она.

По словам Захаровой, ответственность за дальнейшую деградацию обстановки лежит на странах Запада. Россия же, как заверила представитель МИД, намерена отстаивать свои интересы.

Ранее Мария Захарова рассказала, что Запад угрожал странам санкциями за участие в ПМЭФ. Она подчеркнула, что почти каждая страна подверглась «обработке».