Бойцы прикормили собак на Авдеевском направлении, теперь они работают «звоночками»
Артиллеристам обычно не свойственно наличие собак. Но бойцы отдельной артбригады «Южной» группировки войск прикормили несколько бродящих псов и используют их в качестве «звоночков».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Артиллеристы отдельной артбригады «Южной» группировки войск, громящие позиции украинских боевиков на Авдеевском направлении, прикормили бродячих собак. Теперь они по-своему помогают российским бойцам.
«Это наши "звоночки". Кормим, заботимся. Кто-то идет - они оповещают, заранее узнаешь», - рассказал «Звезде» российский военнослужащий.
Расчеты 152-миллиметровых «Гиацинтов» наносят удары по неприятелю. Они уничтожают опорные пункты, вражеские огневые точки, а также скопления украинских боевиков.
Ранее Минобороны России показало видео с уничтожением украинской бронетехники армейской авиацией.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.