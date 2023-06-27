Армия Бойцы прикормили собак на Авдеевском направлении, теперь они работают «звоночками» Тимур Шерзад Артиллеристам обычно не свойственно наличие собак. Но бойцы отдельной артбригады «Южной» группировки войск прикормили несколько бродящих псов и используют их в качестве «звоночков». © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Артиллеристы отдельной артбригады «Южной» группировки войск, громящие позиции украинских боевиков на Авдеевском направлении, прикормили бродячих собак. Теперь они по-своему помогают российским бойцам. «Это наши "звоночки". Кормим, заботимся. Кто-то идет - они оповещают, заранее узнаешь», - рассказал «Звезде» российский военнослужащий. Расчеты 152-миллиметровых «Гиацинтов» наносят удары по неприятелю. Они уничтожают опорные пункты, вражеские огневые точки, а также скопления украинских боевиков. Ранее Минобороны России показало видео с уничтожением украинской бронетехники армейской авиацией. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика