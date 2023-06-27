МО РФ показало видео с уничтожением украинской бронетехники армейской авиацией
Вражеская боевая бронированная машина уничтожена вместе с экипажем на Южно-Донецком направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России продемонстрировало уничтожение украинской боевой бронированной машины.
Вражеская бронетехника была обнаружена экипажем разведывательно-ударного вертолета на Южно-Донецком направлении.
Летчики пустили управляемую ракету. Взрыв, огонь и дым, густой черный дым на тепловизионном экране - именно так и выглядела украинская боевая бронированная машина после встречи с российской армейской авиацией.
Сообщается, что неприятельская бронеединица была уничтожена вместе с экипажем.
Ранее сообщалось, что снайперы ЦВО поддержали огнем штурм опорного пункта на Краснолиманском направлении.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.