МО РФ показало видео с уничтожением украинской бронетехники армейской авиацией

Вражеская боевая бронированная машина уничтожена вместе с экипажем на Южно-Донецком направлении.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало уничтожение украинской боевой бронированной машины.

Вражеская бронетехника была обнаружена экипажем разведывательно-ударного вертолета на Южно-Донецком направлении.

Летчики пустили управляемую ракету. Взрыв, огонь и дым, густой черный дым на тепловизионном экране - именно так и выглядела украинская боевая бронированная машина после встречи с российской армейской авиацией.

Сообщается, что неприятельская бронеединица была уничтожена вместе с экипажем.

Ранее сообщалось, что снайперы ЦВО поддержали огнем штурм опорного пункта на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.