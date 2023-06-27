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Путин: противник потерял с 4 июня 259 танков и 780 боевых бронированных машин

Тимур Шерзад
15:08 27.06.2023
Только на Ореховском направлении за последние семь суток неприятель потерял 280 единиц техники, включая 41 танк.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин заявил, что неприятель потерял с 4 июня 259 танков. Он сказал это на встрече с военнослужащими в Кремле. 

Также украинские боевики утратили 780 других боевых бронированных машин. При этом только на Ореховском направлении за последние семь суток враг потерял 280 единиц техники, в том числе 41 танк и 102 другие боевые бронированные машины. 

Владимир Путин отметил, что Ореховское направление противник считает главным направлением для своего наступления. 

Ранее Путин заявил, что погибшие во время мятежа летчики с честью выполнили свой долг.

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