Змея поймана москвичами во дворе на улице Костякова

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В Москве во дворе жилого дома на улице Костякова была найдена змея. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на столичные экстренные службы.

Уточняется, что змею поймал и выбросил в урну один из прохожих. Далее пресмыкающееся начало выбираться наружу. По результатам проверки оказалось, что порода змеи - неядовитый полоз. По итогу животное пересадили в контейнер и вызвали сотрудников департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Ранее самую ядовитую змею в мире нашли в домашнем бассейне. Змея сначала сползла в бассейн, а после уползла из двора. Восточная коричневая змея является одной из самых ядовитых в мире: человек, не получивший противоядия, умрет от ее укуса за 15 минут.