Все содержание ЧВК «Вагнер» было на плечах государства, отметил российский лидер.

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Собственнику компании «Конкорд» через Военторг за минувший год удалось заработать, получив от государства 80 миллиардов рублей. Такие данные президент России Владимир Путин привел в ходе встречи с военнослужащими Министерства обороны.

Владелец холдинга смог получить такую сумму при том, что все содержание ЧВК «Вагнер» было на плечах государства, подчеркнул российский лидер.

«Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться», - сказал глава государства.

Путин обратил внимание на то, что содержание группы «Вагнер» было в полной мере обеспечено государством - деньги выделялись из МО, из госбюджета.