Ракету «Союз-2.1б» поставили на стартовый комплекс космодрома Восточный

На борту космической ракеты находится аппарат «Метеор-М» с 42-ми российскими и иностранными спутниками.

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На космодроме «Восточный» вывезли на стартовую площадку ракету «Союз-2.1б», которой предстоит вывести на околоземную орбиту аппарат «Метеор-М» с российскими и иностранными спутниками. О финальной стадии подготовки запуска сообщила пресс-служба ГК «Роскосмос».

В космическом ведомстве сообщили, что ракета преодолела более тысячи километров по железным дорогам из Самары и после финальной сборки и проверки на Восточном была установлена на стартовой площадке космодрома.

«Делимся снимками вывоза и вертикализации ракеты «Союз» с аппаратом «Метеор-М» и 42 попутными спутниками!», - прокомментировали фоторепортаж процесса установки ракетына стартовый комплекс в Telegram-канале «Роскосмоса».

В «Роскосмосе» уточнили, что старт ракеты намечен на 27 июня. Задача ракеты - вывести на орбиту космический аппарат «Метеор-М» № 2-3 для мониторинга климата и окружающей среды, а также 42 спутников российских и иностранных компаний.

Ранее Роскосмос показал новые снимки Земли, сделанные со спутников «Электро-Л» № 3 и «Электро-Л» № 2.