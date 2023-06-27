В ООН заявили, что задержание Украиной 87 российских моряков могут квалифицировать как захват заложников
Задержание Украиной 87 российских моряков в феврале прошлого года может представлять собой захват заложников, если это было сделано с целью обмена. К такому выводу пришла мониторинговая миссия управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
«Это дело заслуживает особого внимания, учитывая большое количество произвольно задержанных лиц и серьезные последствия - смерти одного заключенного», - говорится в отчете мониторинговой миссии.
Отмечается, что задержание казалось лишенным юридических оснований. Морякам не предъявили никаких обвинений в уголовном преступлении.
Напомним, в октябре прошлого года в ходе обменного процесса с подконтрольной Киеву территории вернулись 72 моряка. Обмен состоялся при личном участии Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.