Золотов предположил, что мятеж был инспирирован Западом

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Директор Росгвардии Виктор Золотов предположил, что вооруженный мятеж 24 июня был инспирирован странами Запада.

«Не исключаю, что работали западные спецслужбы, мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции Пригожина», - сказал Золотов, обращаясь к силовикам на Соборной площади Кремля.

Кроме этого, Виктор Золотов оценил работу силовых структур во время мятежа как великолепную. Быстрое продвижение «Вагнера» с юга на север по трассам М-2 и М-4 он объяснил концентрацией сил у Москвы.

Еще Золотов заявил, что любые провокации в Москве, которые могли возникнуть на фоне мятежа, были бы подавлены.

Там же, на Соборной площади Кремля, президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы страны встали на пути смуты в трудный час. Он добавил, что военнослужащие фактически остановили гражданскую войну.