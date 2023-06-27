Золотов предположил, что мятеж был инспирирован Западом
Директор Росгвардии Виктор Золотов предположил, что вооруженный мятеж 24 июня был инспирирован странами Запада.
«Не исключаю, что работали западные спецслужбы, мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции Пригожина», - сказал Золотов, обращаясь к силовикам на Соборной площади Кремля.
Кроме этого, Виктор Золотов оценил работу силовых структур во время мятежа как великолепную. Быстрое продвижение «Вагнера» с юга на север по трассам М-2 и М-4 он объяснил концентрацией сил у Москвы.
Еще Золотов заявил, что любые провокации в Москве, которые могли возникнуть на фоне мятежа, были бы подавлены.
Там же, на Соборной площади Кремля, президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы страны встали на пути смуты в трудный час. Он добавил, что военнослужащие фактически остановили гражданскую войну.