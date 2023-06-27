Армия спецоперация В МО РФ заявили об отражении двенадцати украинских атак за сутки Противник пытался наступать на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Минобороны России сообщило об отражении двенадцати украинских атак за последние сутки. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. Противник пытался наступать на трех направлениях: Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком. На Краснолиманском российская группировка «Центр» отразила две украинские атаки. Суточные потери украинской стороны в личном составе превысили сто человек. Уничтожены четыре боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две САУ «Гвоздика». На Донецком направлении группировка «Южная» отразила семь украинских атак.

Экспертное мнение и аналитика