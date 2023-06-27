Лукашенко начал выступление во Дворце Независимости в Минске

Как утверждалось ранее, в мероприятии примет участие руководство военных и силовых структур, спецподразделений.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал выступать на мероприятии во Дворце Независимости в Минске.

По данным Telegram-канала «Пул Первого», ожидается, что белорусский лидер сегодня вручит генеральские погоны.

Как утверждается, мероприятие пройдет сегодня в расширенном составе. В нем будет участвовать руководство военных и силовых структур, спецподразделений. Кроме того, были приглашены руководители СМИ, политологи, журналисты.

Накануне президент РФ Владимир Путин, обращаясь к россиянам, выразил признательность своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко за вклад в разрешение ситуации 24 июня.