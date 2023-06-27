Минск ратифицировал соглашение с Москвой о внутреннем судоходстве

Документ позволяет двум государствам выполнять перевозки между портами на внутренних водных путях обеих стран, каботажные перевозки, а также транзитные перевозки из портов Белоруссии и России в порты третьих стран и обратно.

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Белоруссия ратифицировала межправительственное соглашение с Россией о судоходстве по внутренним водным путям. Закон об этом подписал глава государства Александр Лукашенко. Ранее документ одобрили обе палаты белорусского парламента.

Соглашение между правительствами было подписано в Москве 28 декабря 2022 года. Оно позволяет обеим сторонам выполнять перевозки между портами на внутренних водных путях обеих стран, каботажные перевозки, а также транзитные перевозки из портов Белоруссии и России в порты третьих стран и обратно.

Стороны обязались принять меры для максимального ускорения и упрощения пограничных, таможенных, санитарных и прочих формальностей. Документ предусматривает взаимное признание судовых документов, обмен информацией о квалификационных документах членов экипажей судов.

Соглашение обязывает Москву и Минск обеспечить равные условия захода в порты, пользования якорными стоянками, доступа ко всем видам услуг. Так же в равных величинах устанавливается размер навигационных, портовых и других сборов и платежей.

Ранее Совета министров Белоруссии утвердил соглашение с Россией о единой промышленной политике. Оно было заключено между двумя странами для развития промышленных производств и научно-технического сотрудничества, импортозамещения и ускорения процессов локализации производства в Союзном государстве.