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Минск утвердил соглашение с Россией о единой промышленной политике. Соответствующее постановление Совета министров Белоруссии опубликовано на портале официальной информации республики.

Минпром страны назначен координатором реализации положений соглашения.

Соглашение между правительствами было подписано в Москве 15 февраля. Его цель - развитие промышленных производств и научно-технического сотрудничества, импортозамещение и ускорение процессов локализации производства в Союзном государстве.

Предполагается, что Россия и Белоруссия расширят механизмы поддержки проектов, снизят барьеры, будут стимулировать развитие новых видов конкурентоспособной продукции, создавать условий для использования прогрессивных финансовых продуктов.

Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили в Москве создание единой Концепции безопасности двух стран и новую фазу совместного развития военно-промышленного комплекса России и Белоруссии.