Два поезда задерживаются из-за повреждения железнодорожных путей в Крыму

Отмечается, что перевозку пассажиров до пунктов следования организуют по мультимодальной схеме «поезд - автобус - поезд».

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Пассажирские поезда Евпатория - Санкт-Петербург и Москва - Симферополь задерживаются из-за повреждения железнодорожных путей в Крыму. Об этом сообщил республиканский министр транспорта Николай Лукашенко.

Отмечается, что перевозку пассажиров до пунктов следования организуют по мультимодальной схеме «поезд - автобус - поезд» на участке от поселка Ленино до села Владиславовка.

Напомним, сегодня утром стало известно, что в Кировском районе Крыма были повреждены железнодорожные пути. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, в данный момент ведутся ремонтные работы. Они могут продлиться от четырех до восьми часов. Причину повреждения путей Сергей Аксенов не озвучил.