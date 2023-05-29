Закованного в наручники мертвеца нашли в сгоревшей московской квартире

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В сгоревшей на востоке Москвы квартире нашли тело мужчины, пристегнутого наручниками к посудомоечной машине. Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«После ликвидации пожара в квартире жилого дома на улице Бойцовая обнаружено тело 32-летнего мужчины. По предварительной информации, на руке мужчины обнаружен наручник, которым он был пристегнут к посудомоечной машине», - говорится в релизе ведомства.

В причинах возгорания предстоит разобраться специалистам пожарно-технической экспертизы. О погибшем известно, что мужчине было 32 года, он часто злоупотреблял спиртным.

Накануне пожарные подразделения прибыли по вызову в столичный парк «Зарядье», где в одном из административных зданий возник пожар. Возгорание быстро потушили, еще до прибытия первых расчетов из помещения самостоятельно эвакуировались 60 человек.