Украинец Иващенко рассказал о толерантном отношении к нему в российском плену

По словам Дмитрия Иващенко, украинское командование плохо владеет тактической обстановкой - его подразделение отправили на наблюдательный пункт, утверждая, что там никого нет. В реальности там оказались российские войска.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Дмитрий Иващенко сообщил о хорошем содержании в российском плену. Видео беседы предоставило Минобороны России.

«Содержат нас толерантно, корректно, силу не применяли, все было на уровне. Условия содержания нормальные, не жалуюсь», - сказал Иващенко.

Пленный отметил, что украинское командование плохо владеет тактической обстановкой - его подразделение отправили на наблюдательный пункт, утверждая, что там никого нет. В реальности там оказались российские войска. В итоге все завершилось окружением и попаданием в плен.

Дмитрий Иващенко отметил, что в рядах его подразделения подавленное настроение и много раненых, есть и убитые. Также он констатировал слабую поддержку или ее отсутствие.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.