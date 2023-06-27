Украинец Замиховский заявил, что сдался в плен, чтобы свои не расстреляли при отступлении

Григорий Замиховский также низко оценил качество подготовки украинских военнослужащих за рубежом.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Украинский пленный Григорий Замиховский рассказал, как был мобилизован. Представители военкомата забрали его из аптеки, когда он покупал лекарства ребенку. Видео беседы предоставило Минобороны России.

Подготовку проходил за рубежом. С военнослужащими занимались американские инструкторы, они внушали украинцам, что русских военнослужащих надо убивать. При этом саму подготовку Григорий оценил низко, за время пребывания за границей их ничему толком не научили.

«Месяц просто прошарились, ничего не делали. Плохо обучали нас. Нас завезли туда, возможно, чтобы деньги отмывать», - сказал он.

Украинцы сдались, когда начался бой, поскольку были плохо вооружены и совсем не подготовлены. Пленный также отметил профессиональные действия российских военнослужащих и достойное отношение к пленным.

«У нас даже техники никакой не было, нечем было воевать, нас обманули командиры и кинули на мясо», - констатировал Григорий.

По словам пленного, никто в его подразделении не хочет воевать. На передовой они столкнулись с большими потерями. Как утверждает Замиховский, украинские командиры были готовы расстреливать за отступление. Он также призвал мобилизованных не идти на передовую.

Между тем пленный украинец Дмитрий Иващенко сообщил о хорошем содержании в российском плену.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.