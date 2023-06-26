Путин провел совещание в Кремле с руководителями силовых ведомств

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Владимир Путин провел совещание в Кремле с руководителями силовых структур. Российский президент предложил проанализировать события, которые произошли в минувшие выходные.

«Я собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток и обсудить ситуацию на данный момент времени», - сказал он.

В совещании приняли участие глава Министерства обороны Сергей Шойгу, генеральный прокурор Игорь Краснов, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директоры ФСБ и ФСО Александр Бортников и Дмитрий Кочнев, а также глава Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Ранее глава Российского государства выступил с обращением к гражданам страны. Путин выразил признательность своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко за вклад и приложенные усилия в разрешение ситуации с попыткой мятежа в России. При этом российский лидер отметил, что именно патриотический настрой россиян и консолидация общества сыграли в эти дни решающую роль.