Собянин снял все ограничения, связанные с введением режима КТО в Москве

Выпускной для школьников будет проведен 1 июля.

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В Москве снимают ограничения, которые были связаны с введением режима контртеррористической операции. Об этом сегодня сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он поблагодарил москвичей за спокойствие и понимание. По словам Сергея Собянина, отмененный ранее выпускной для школьников проведут 1 июля.

Национальный антитеррористический комитет подтвердил, что в Москве и области отменены ограничения. Обстановка в регионе стабильная.

Также в ФСБ отметили, что режим КТО отменен и в Воронежской области.

Напомним, режим контртеррористической операции действовал с 24 июня. Он был введен с целью пресечения возможных террористических актов.