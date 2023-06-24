На территории Москвы и Подмосковья введен режим контртеррористической операции
НАК сообщил о введении режима контртеррористической операции на территории Москвы и Подмосковья в целях пресечения возможных терактов
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
Национальный антитеррористический комитет сообщил о введении режима контртеррористической операции на территории Москвы и Московской области в целях пресечения возможных терактов.
«В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции», - сообщил НАК.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве проводятся антитеррористические мероприятия. По словам главы города, эти меры направлены на усиление мер безопасности.