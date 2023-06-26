В Москве, Московской и Воронежской областях отменили режим КТО
На данный момент все ограничения сняты.
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Сегодня в Москве, Московской и Воронежской областях отменили режим контртеррористической операции. Все действовавшие на территории субъектов временные ограничения сняты.
Режим КТО действовал с минувшей субботы, 24 июня. Отмечается, что сейчас обстановка в регионах стабильная.
Напомним, ранее Сергей Собянин сообщил, что сняты все ранее введенные ограничения в столице. Мэр поблагодарил горожан за проявленное спокойствие и понимание.
Также он отметил, что выпускной для школьников проведут 1 июля. Он должен был пройти 24 июня в парке Горького.