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В Москве, Московской и Воронежской областях отменили режим КТО

Сергей Лебедев
09:56 26.06.2023
На данный момент все ограничения сняты.
В Москве, Московской и Воронежской областях отменили режим КТО
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Сегодня в Москве, Московской и Воронежской областях отменили режим контртеррористической операции. Все действовавшие на территории субъектов временные ограничения сняты.

Режим КТО действовал с минувшей субботы, 24 июня. Отмечается, что сейчас обстановка в регионах стабильная.

Напомним, ранее Сергей Собянин сообщил, что сняты все ранее введенные ограничения в столице. Мэр поблагодарил горожан за проявленное спокойствие и понимание.

Также он отметил, что выпускной для школьников проведут 1 июля. Он должен был пройти 24 июня в парке Горького.

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