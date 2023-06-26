В стране и мире В Москве, Московской и Воронежской областях отменили режим КТО Сергей Лебедев На данный момент все ограничения сняты. © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости Читайте нас на: Сегодня в Москве, Московской и Воронежской областях отменили режим контртеррористической операции. Все действовавшие на территории субъектов временные ограничения сняты. Режим КТО действовал с минувшей субботы, 24 июня. Отмечается, что сейчас обстановка в регионах стабильная. Напомним, ранее Сергей Собянин сообщил, что сняты все ранее введенные ограничения в столице. Мэр поблагодарил горожан за проявленное спокойствие и понимание. Также он отметил, что выпускной для школьников проведут 1 июля. Он должен был пройти 24 июня в парке Горького. Экспертное мнение и аналитика