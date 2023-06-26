Шойгу поставил задачу командирам группировки «Запад» активно вести разведку

Пресекать реализацию планов боевиков необходимо на дальних подступах к линии боевого соприкосновения.

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Российский министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу командующему составу «Западной» группировки войск продолжать активное ведение разведки для вскрытия планов националистов. Пресекать их реализацию, по словам главы военного ведомства, необходимо на дальних подступах к линии боевого соприкосновения.

Также министр обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск. Обращено было внимание и на создание условий для безопасного размещения бойцов.

Напомним, ранее стало известно, что глава МО РФ посетил передовой пункт управления одного из объединений «Западной» группировки войск. В ходе визита он заслушал доклад по текущей обстановке в зоне спецоперации.

Сергею Шойгу доложили о действиях противника и задачах, которые выполняют российские военные.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.