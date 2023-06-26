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Российские бойцы под Кременной при помощи танков и БПЛА заняли «опорник» боевиков

Игорь Лапик
07:25 26.06.2023
Опубликованы эксклюзивные кадры штурма позиций националистов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Российские танкисты играют важную роль при штурме опорных пунктов украинских боевиков. Под Кременной в Луганской Народной Республике были сняты эксклюзивные кадры, на которых видно, что атака начинается именно с тяжелой бронетехники. Ее корректирует оператор беспилотного летательного аппарата.

В итоге националисты оказались отрезаны от своих основных сил. После танков в дело вступили штурмовики, которым приходится вести стрелковый бой на минимальном расстоянии. Они полностью ликвидировали противника.

Занять опорный пункт удалось быстро и без потерь. Отмечается, что именно долгие и упорные тренировки позволяют добиться такой эффективности.

Ранее в Минобороны России рассказали, как бойцы ВДВ захватили «опорники» националистов на Краснолиманском направлении. Штурмовики атаковали позиции боевиков с нескольких направлений после массированного удара артиллерией. Бойцы забросали гранатами наблюдательный пункт и с ходу ворвались в окопы неприятеля.

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