В Минздраве рассказали о состоянии пенсионеров, отравившихся химикатами в Якутии

Две женщины получают интенсивную терапию в условиях реанимационного отделения, еще одна переведена в терапевтическое отделение.

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Пенсионерки, отравившиеся химической жидкостью в якутском частном пансионате для пожилых, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального министерства здравоохранения.

Отмечается, что две из трех женщин остаются в реанимации. Третья пострадавшая переведена в терапевтическое отделение. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, ранее стало известно, что еще одна женщина погибла после отравления. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, пенсионерки выпили опасную к употреблению жидкость бытового назначения.