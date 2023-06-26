Четверо пенсионеров отравились в якутском пансионате для пожилых

Пострадавшим от 72 до 85 лет, скончалась самая пожилая из них.

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Одна пенсионерка погибла, еще трех госпитализировали с диагнозом отравление из частного пансионата для пожилых в Якутске. О трагедии сообщает региональный главк Следственного комитета.

«Проводится процессуальная проверка по факту отравления людей в частном пансионате "Забота". <...> По предварительным данным, постояльцы выпили опасную к употреблению жидкость бытового назначения, в состав которой входят химические компоненты», - указано в заявлении ведомства.

Сейчас за жизнь пожилых женщин борются врачи. В республиканской прокуратуре проводится проверка, после которой будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических норм в учреждении.

Ранее в Россельхознадзоре назвали просроченное куриное мясо в наггетсах причиной отравления посетителей кафе в Иркутской области. Массовое отравление шаурмой произошло в Братске 14 июня. По последним данным, пострадали 103 человека, из них 46 человек были госпитализированы.