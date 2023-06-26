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Житель Приморья поджег соседа из огнемета и пробил гарпуном шею женщине

Ян Брацкий
05:17 26.06.2023
По предварительной информации, возможной причиной конфликта стали поиски виновного в хищении электроэнергии.
Житель Приморья поджег соседа из огнемета и пробил гарпуном шею женщине
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
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Три человека пострадали в результате конфликта в поселке Трудовое Приморского края. Инцидент произошел в одном из дачных товариществ при выявлении хищений электроэнергии. Один из участников спора поджег своего оппонента, после чего насквозь пробил стрелой шею женщине.

«... мужчина 1958 года рождения в результате конфликта с местными жителями поджег легковоспламеняющуюся жидкость из баллона в отношении мужчины 1976 года рождения, причинив потерпевшему обширные ожоги 60% тела. Затем фигурант выстрелил из предмета, снаряженного стрелой, в женщину 1981 года рождения, насквозь пронзив шею потерпевшей», - сообщается на сайте ведомства.

Предположительно, мужчина стрелял из ружья для подводной охоты, а самодельный огнемет пустил в ход, когда оружие у него попытались отобрать. Все трое госпитализированы. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за покушение на убийство двух лиц.

Неделю назад стало известно, что суд Амстердама приговорил форварда московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. По версии обвинения, Промес нанес ему ножевые ранения. Защита футболиста настаивает на его невиновности.

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