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Раскольники захватили православный храм в Киевской области

Ян Брацкий
03:54 26.06.2023
Радикалы захватили нижний храм в честь Архистратига Михаила Украинской Православной Церкви.
Раскольники захватили православный храм в Киевской области
© Фото: Свято-Михайлівський храм с. Білогородка
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Раскольники захватили храм канонической Украинской православной церкви в Белогородке Киевской области. О происшествии пресс-служба УПЦ сообщила в своем Telegram-канале.

«25 июня в Белогородке сторонники ПЦУ под прикрытием полиции и теробороны захватили нижний храм в честь Архистратига Михаила Украинской Православной Церкви», - говорится в сообщении.

Киевские власти идут по пути постепенного запрета на территории Украины деятельности канонической УПЦ. Президент Владимир Зеленский инициирует законопроекты по борьбе со священниками, против которых вводят санкции, их лишают гражданства или угрожают заключением под стражу. Сторонники раскольников захватывают храмы, выгоняют из них служителей и прихожан, переподчиняют местные религиозные общины. Силовые структуры, как правило, бездействуют.

Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко выступил с инициативой устроить в помещениях Киево-Печерской лавры центр реабилитации для военных или центр народных художественных промыслов.

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