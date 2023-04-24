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Минкульт Украины предложил разместить госпиталь в Киево-Печерской лавре

Марина Крижановская
16:45 24.04.2023
Вместе с тем там может разместиться и центр народных художественных промыслов «и других вещей».
Минкульт Украины предложил разместить госпиталь в Киево-Печерской лавре
© Фото: Bai Xueqi, Xinhua, Globallookpress
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Украинское Министерство культуры считает, что на территории мировой православной святыни - Киево-Печерской лавры - возможно разместить центр реабилитации для военных или же центр народных художественных промыслов. С таким мнением в эфире телемарафона выступил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

«Мы хотели бы в целом иметь концепт управления и использования на территории нижней лавры. Безусловно, наша жизнь там должна продолжаться, но есть разные вопросы и относительно реабилитационного центра для военных, деятельности народных художественных промыслов и других вещей», - сообщил Информационно-просветительский отдел УПЦ, опубликовав сообщение на своем сайте.

В УПЦ от себя добавили, что «речь идет о мировой духовной святыне, которая для православных христиан является колыбелью монашества».

Этой ночью раскольническая ПЦУ (Православная церковь Украины) атаковала храм Преподобного Иова Почаевского канонической УПЦ в Черновицкой области. Церковь сгорела, а вся пасхальная Светлая седмица ознаменовалась беспрецедентными гонениями на прихожан канонической православной церкви.

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