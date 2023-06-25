Ударные вертолеты ВС РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по двум бригадам ВСУ

В атаке на вражеские позиции были задействованы вертолеты Ка-52, Ми-28, а также штурмовики Су-25.

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Ударные вертолеты и штурмовики Су-25 ВС РФ успешно атаковали позиции украинских националистов на Купянском направлении. Наша авиация нанесла 11 ракетно-бомбовых ударов по местам дислокации двух бригад ВС Украины. Об итогах атаки рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 авиационной группировки "Запад" нанесли 11 ракетно-бомбовых ударов по 9 районам сосредоточения живой силы, вооружению, военной и специальной техники и состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны», - пояснил представитель командования.

Ранее сообщалось об уничтожении американской САУ Paladin и минометного расчета неприятеля на Купянском направлении.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.



