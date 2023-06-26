Песков опроверг сообщения СМИ, которые приписали ему заявления о судьбоносности обращения Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ряд СМИ распространили его фейковые заявление накануне обращения главы государства. В частности, некоторые Telegram-каналы написали, что выступление Путина будет «определяющим и судьбоносным», приписав эти слова Пескову.
«Ну конечно (это фейк - ред.). Такого заявления не было. Очень непрофессионально со стороны многих…» - сказал Песков РИА Новости.
Сообщение о «судьбоносном» заявлении Путина «прозвучало» из Кремля буквально за несколько минут до обращения президента. Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов добавил, что «будут итоги выходных и кадровые вопросы».
В итоге, президент подробно остановился на событиях минувших выходных, дал свою оценку действиям организаторов мятежа, поблагодарил общество, военных и спецслужбы.