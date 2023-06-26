Песков заявил, что обращение Путина определит судьбу России
Обращение президента России Владимира Путина ожидается в 22:10 по московскому времени.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Заявления, которые сделает президент России Владимир Путин, определят судьбу страны. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Эти заявления, без преувеличения, определят судьбу России», - сказал он.
Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов отметил, что в обращении российского лидера «будут итоги выходных и кадровые вопросы». Обращение президента ожидается в 22:10 по московскому времени.
Напомним, ранее пресс-секретарь главы государства анонсировал ряд важных заявлений Владимира Путина. Также ожидается выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко.