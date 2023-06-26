В Кремле анонсировали ряд важных заявлений Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о скором важном заявлении главы Российского государства Владимира Путина. Об этом представитель Кремля заявил в эфире телеканала «Россия-1».
О чем именно будет говорить российский лидер, Песков не уточнил.
Кроме того, ожидается выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Сегодня Владимир Путин продлил до конца 2023 года ответные меры Москвы на введенный недружественными странами потолок цен на российские нефть и нефтепродукты. Соответствующий указ президента был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В конце прошлого года глава государства ввел запрет на поставки российских нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах предусмотрено использование потолка цен, введенного недружественными странами.